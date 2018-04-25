Миллионы рублей и квадратных метров. Что в карманах у курских чиновников 

Квартиры и машины?
Доход губернатора Курской области Александра Михайлова составил 3,2 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом зарплата первого лица области увеличилась почти на 400 тысяч. Недвижимости не имеется. Жилым домом площадью 529,7 кв. м владеет супруга. У главы региона есть легковой автомобиль «Тойота» и снегоболотоход Can-am. За Валентиной Михайловой числятся три земельных участка: 65 700 кв. м, 2 958 кв. м, и 5 000 кв. м. Кроме того, есть дача в 180 кв. метров, квартира площадью 79 «квадратов», гаражный бокс в долевой собственности, площадь которого, как указано на официальном сайте региональной администрации, 2228,9 кв. м. Годовой доход жены губернатора — 2,4 млн рублей (в 2016 году — 417 тыс. рублей). В него входит страховое возмещение, связанное с утратой застрахованного имущества (какие убытки компенсировали — из декларации не ясно).
Первый заместитель губернатора Александр Зубарев заработал в два раза больше своего начальника — 6 млн 652 тыс. 612 рублей. Правда, в эту сумму вошли деньги, полученные им от продажи легкового автомобиля. Кстати, у Зубарева самый высокий доход среди чиновников областной администрации. Остальные «замы» в среднем получают от 2 до 2,5 миллиона рублей. У кого-то в собственности имеются квартиры и земельные участки, у кого-то — автомобили и гаражи.
Два миллиона квадратных метров
Из общей картины выделяется семья заместителя губернатора Алексея Золотарева, курирующего сельскохозяйственную отрасль. В общей собственности у чиновника три земельных участка (самый большой — 4 тысячи кв. метров), а также жилой дом в 525 квадратов. Кроме того, в индивидуальной собственности есть ещё три жилых дома. Доход жены Алексея Золотарёва более чем в два раза больше, чем у мужа, — 7,6 млн рублей. За женой числится земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства (1 189 000 кв. м), а также два земельных участка для сельскохозяйственного производства, площадь большего из которых впечатляет — 12 523 500 кв. м. Кроме того, в пользовании супруги заместителя губернатора три жилых дома, один земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 203 121 кв. м, а также семь земельных участков для сельскохозяйственного производства, площадь наибольшего из которых — два миллиона квадратных метров.
Самым малооплачиваемым в представленном администрацией региона списке оказался уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Владимир Казарин. Его доход — 1,3 млн рублей. Владеет легковым автомобилем Toyota, на правах общей собственности квартирой в 65 «квадратов», а также пользуется койко-местом. Где находится это койко-место, не указывается. Сказано лишь, что «для данного вида недвижимого имущества не предусмотрено указание площади».
Мерседесы и дом в Италии
Член Совета Федерации от Курской области Виталий Богданов, судя по декларации, в 2017 году обеднел в 10 раз. Его доходы составили 20 млн рублей (в 2016 году фигурировала сумма — более 200 млн рублей).
Напомним, Богданов — владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг», в которое входят радиостанции «Наше радио», Best FM, Rock FM и «Радио Jazz», а также несколько агентств и телеканал «Наше ТВ». Сенатор известен своей любовью к автомобилям. В его распоряжении три машины марки Bentley, два мотоцикла Harley Davidson, мотоцикл УРАЛ-ИМЗ, раритетный ЗИЛ 41041, Mercedes 320, Hyundai IX35 и другая техника. Кроме этого, у чиновника четыре жилых дома, один из которых в Италии (записан на жену). Заграничное жилище занимает 350 квадратов.
Доходы сенатора Валерия Рязанского в разы скромнее — 5 млн рублей (в 2016-м — 4,8 млн рублей).