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Власти Петербурга выделят деньги на переезд талантливых программистов из регионов
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Власти Петербурга выделят деньги на переезд талантливых программистов из регионов 

360tv.ru 1 час назад
В Санкт‐Петербурге решили переселять талантливых IT‐специалистов в Северную столицу. О выделении субсидий из бюджета на эти цели сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, которого процитировало РИА ФАН.
В петербургское Заксобрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль «для экспортеров программного обеспечения и для строительства в Петербурге Центров обработки данных».
Субсидии программистам, желающим переехать из региона в город на Неве, выделяются впервые.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на переселение граждан из аварийного жилья Крыма и Севастополя выделят порядка 935 миллионов рублей. Обозначенная сумма поступит из государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
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