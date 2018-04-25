Власти Петербурга выделят деньги на переезд талантливых программистов из регионов

В Санкт‐Петербурге решили переселять талантливых IT‐специалистов в Северную столицу. О выделении субсидий из бюджета на эти цели сообщил губернатор города Георгий Полтавченко , которого процитировало РИА ФАН

В петербургское Заксобрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль «для экспортеров программного обеспечения и для строительства в Петербурге Центров обработки данных».

Субсидии программистам, желающим переехать из региона в город на Неве, выделяются впервые.