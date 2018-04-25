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«Мосинжпроект» построит самый высокий небоскреб в «Москва-Сити»
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«Мосинжпроект» построит самый высокий небоскреб в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. «Мосинжпроект» построит самый высокий небоскреб в «Москва-Сити», сообщил журналистам президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.
Принадлежащий столичным властям «Мосинжпроект» вернулся к проекту небоскреба в «Москва-Сити» — компания на прошлой неделе объявила тендер на отбор проектировщика и техзаказчика строительства многофункционального высотного жилого комплекса в 1-м Красногвардейском проезде площадью более 280 тысяч квадратных метров за 1,45 миллиарда рублей. В конце прошлой недели заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказывал, что в новом небоскребе в ММДЦ «Москва-сити» может разместиться головной офис «Мосинжпроекта».
"Там будут офисы и жильё, развлечения в виде смотровых площадок и социальная инфраструктура. Это огромный проект", — сказал Гаврилов.
По его словам, высота здания, по последним данным, составит 407 метров.
О планах «Мосинжпроекта» построить небоскреб на участке между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом в «Москва-сити» стало известно в 2015 году, но в 2016-м проект было решено отложить из-за кризиса.
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