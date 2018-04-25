Пассажиропоток гражданской авиации в РФ в январе-марте вырос на 12,4% — до 22,1 млн человек

Пассажиропоток гражданской авиации в России в январе-марте 2018 г. увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил более 22,1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Согласно данным, содержащим основные показатели работы гражданской авиации России за январь-март 2018 г., в этот срок были перевезены более 22,1 млн пассажиров, что на 12,4% больше показателя января-марта 2017 г. (свыше 19,7 млн пассажиров). Так, из общего числа на международных перевозках зафиксировано порядка 8,6 млн пассажиров в январе-марте 2018 г., тогда как за аналогичный период 2017 г. показатель составил почти 7,5 млн пассажиров (рост — 15%). На внутренних перевозках в январе-марте 2018 г. зафиксировано более 13,5 млн пассажиров, что на 10,8% превышает показатель годичной давности (более 12,2 млн пассажиров).

Отмечается, что лидером по пассажирским перевозкам является авиакомпания «Аэрофлот» : за январь-март 2018 г. ее услугами воспользовались почти 7,4 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем показатель годичной давности (более 7 млн пассажиров). В пятерку самых популярных авиакомпаний вошли «Сибирь» — порядка 2,3 млн пассажиров (рост — 16,8%), «Россия» — свыше 1,8 млн пассажиров (снижение — 6,7%), UТair — более 1,7 млн пассажиров (рост — 15,9%), « Уральские авиалинии » — более 1,6 млн пассажиров (рост — 23,6%).

Кроме того, в январе-марте 2018 г. было перевезено более 248,9 тыс. тонн грузов и почты, что на 0,1% меньше, чем в январе-марте 2017 г. (почти 251,3 тыс. тонн). В марте 2018 г. было перевезено более 92,8 тыс. тонн грузов и почты, что на 7,8% меньше, чем в марте 2017 г. (порядка 100,7 тыс. тонн).

Уточняется, что в марте 2018 г. пассажиропоток гражданской авиации в России увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (более 6,9 млн пассажиров) и составил свыше 7,8 млн человек.