Небоскреб в «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе 

Небоскреб высотой в 104 этажа, который возводится на территории «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе, сообщил журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.
По его словам, там расположатся офисы и жилье, смотровые площадки, а также социальная инфраструктура. Строительство здания планируется начать летом.
"Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро", — цитирует его Агентство «Москва».
Также Гаврилов рассказал, что проекты по снижению нагрузки ветра в деловом центре «Москва-Сити» начнут реализовывать в 2020 году. Он отметил, что в приоритете сейчас решить транспортные вопросы, и произойти это должно в 2019 году.
19 апреля в столице открыли самую высокую смотровую площадку. Она располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Аналогов в России нет. Более того, такой высоте может позавидовать даже Европа — 89-й этаж и обзор в 360 градусов.