Небоскреб в «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе

Небоскреб высотой в 104 этажа, который возводится на территории «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе, сообщил журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов

По его словам, там расположатся офисы и жилье, смотровые площадки, а также социальная инфраструктура. Строительство здания планируется начать летом.

"Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро", — цитирует его Агентство «Москва»

Также Гаврилов рассказал, что проекты по снижению нагрузки ветра в деловом центре «Москва-Сити» начнут реализовывать в 2020 году. Он отметил, что в приоритете сейчас решить транспортные вопросы, и произойти это должно в 2019 году.