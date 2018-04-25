Ещё
Небоскреб в «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небоскреб в «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Небоскреб высотой в 104 этажа, который возводится на территории «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе, сообщил журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.
По его словам, там расположатся офисы и жилье, смотровые площадки, а также социальная инфраструктура. Строительство здания планируется начать летом.
"Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро", — цитирует его Агентство «Москва».
Также Гаврилов рассказал, что проекты по снижению нагрузки ветра в деловом центре «Москва-Сити» начнут реализовывать в 2020 году. Он отметил, что в приоритете сейчас решить транспортные вопросы, и произойти это должно в 2019 году.
19 апреля в столице открыли самую высокую смотровую площадку. Она располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Аналогов в России нет. Более того, такой высоте может позавидовать даже Европа — 89-й этаж и обзор в 360 градусов.
Москва24: последние новости
Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 год Места двух долгостроев на северо-западе столицы отдадут под реновацию Дом-книжка на Новом Арбате получит название The Book
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру436
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ128
За С-400 выстроилась очередь56
Минтруд успокоил россиян44
Украинцы сгубили гордость советской промышленности81
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение