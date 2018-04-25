Ещё
В столице Урала продается историческое здание в стиле «модерн»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Урала продается историческое здание в стиле «модерн» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже административное здание нежилого назначения — объект культурного наследия областного значения «Деревянное здание в стиле модерн. Здание в стиле модерн, ограда палисадника», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27.
Основные характеристики: общая площадь — 445, 1 кв.м., площадь земельного участка — 2767 кв.м. Рыночная стоимость объекта недвижимости 15 214 000 рублей.
Условия передачи помещений: объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи административного здания, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, 7 922 196 63 73 или через сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
Глава свердловского избиркома оказался беднее своих подчиненных На юго-западе Екатеринбурга продают нежилое здание Рядом с «Атриум Палас Отелем» в долгосрочную аренду сдаются помещения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру436
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ128
За С-400 выстроилась очередь56
Минтруд успокоил россиян47
Украинцы сгубили гордость советской промышленности83
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение