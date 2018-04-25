В столице Урала продается историческое здание в стиле «модерн»

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже административное здание нежилого назначения — объект культурного наследия областного значения «Деревянное здание в стиле модерн. Здание в стиле модерн, ограда палисадника», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27.

Основные характеристики: общая площадь — 445, 1 кв.м., площадь земельного участка — 2767 кв.м. Рыночная стоимость объекта недвижимости 15 214 000 рублей.

Условия передачи помещений: объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи административного здания, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, 7 922 196 63 73 или через сайт www.rdmugiso.ru.