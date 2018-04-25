Власти Москвы не планируют инвестировать в массовое строительство небоскребов

«Мы одно здание планируем, но в целом городские инвестиции не направлены на строительство высотных зданий», — подчеркнул он.

Глава департамента добавил, что ведомство занимается строительством жилья, объектов социальной инфраструктуры — здравоохранения, образования. «А все будущие крупные высотные здания — в основном, это частные инвестиции», — отметил А. Бочкарев.

Ранее президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов сообщил журналистам, что небоскреб высотой в 104 этажа на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе.