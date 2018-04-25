Власти Москвы не планируют инвестировать в массовое строительство небоскребов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Мы одно здание планируем, но в целом городские инвестиции не направлены на строительство высотных зданий», — подчеркнул он.
Глава департамента добавил, что ведомство занимается строительством жилья, объектов социальной инфраструктуры — здравоохранения, образования. «А все будущие крупные высотные здания — в основном, это частные инвестиции», — отметил А. Бочкарев.
Ранее президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов сообщил журналистам, что небоскреб высотой в 104 этажа на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе.
АО «Мосинжпроект» ранее объявило конкурс на проектирование нового многофункционального высотного жилого комплекса высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити». В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство небоскреба высотой в 104 этажа в «Москва-Сити» намерены начать летом 2018 г., в нем может быть расположен основной офис «Мосинжпроекта». Строительство объекта, по предварительным данным, должно занять четыре года.