Жители 16 микрорайона в Кургане скидываются на строительство «тропинки через болотную жижу»

Жители новостроек «Речелстроя» в 16-м микрорайоне Кургана решили своими силами построить дорогу от домов до ближайшей остановки. Из-за банкротства компании строительство жилого комплекса не было завершено. А те собственники, которые все-таки смогли заехать в новые квартиры, радоваться не спешат.

— Дороги нет. Жители строят пешеходную тропинку через непролазную болотную жижу… — жалуется порталу 45.ру участница инициативной группы жильцов.

Сейчас в группе активистов 39 человек, готовых взять судьбу дороги в свои руки. Каждый из них скинулся на общее дело по тысяче рублей.

— На собранные деньги купим железобетонные плиты, которые положим поверх бездорожья, — рассказала нашему корреспонденту еще одна жительница 16-го микрорайона Ольга Котельникова.

Дорога к новому 16-му микрорайону

Самодельная дорога будет вести к 7-му микрорайону, где находится ближайшая автобусная остановка и продуктовый магазин.

— Проблему с грязной дорогой пока что каждый решает как может. Надеваем длинные резиновые сапоги, детей берем на руки. Вот вчера, например, я с дочерью до остановки шла около 30–40 минут, — приводит пример Ольга.

В городской администрации жителям района помочь ничем не смогли. Дорогу до 16-го микрорайона внесли в план и пообещали решить проблему к 2029 году.

— Мы скидываемся только на пешеходную дорогу, на автомобильную нам просто денег не собрать. Сейчас машины со скоростью черепашки, но до домов добираются. А вот таксисты к нам приезжать отказываются — грязно. В наш микрорайон заходит 388 автобус, но до остановки тоже нужно дойти, и у рейсов слишком большие интервалы. К тому же выехать на 388 автобусе из района мы еще можем, а вернуться домой из города — нет, — сетует Ольга.

Купить плиты активисты хотят, оформив при этом все необходимые бумаги, — на случай, если плиты утащат. Также жители планируют приобрести доски и соорудить мост через овраг, который лежит на их пути. Сейчас функцию моста исполняет перекинутый через яму поддон.

На фото жильцы с бывшим директором «Речелстроя» около года назад просят его заняться дорогой к домам

Дорога — не единственное, что пришлось доделывать собственникам жилья в этом микрорайоне.

— В 19-м доме в двух подъездах нет сантехники, но от безысходности люди принимали жилье и без ремонта, так как боялись остаться без всего. В некоторых квартирах нет обоев и ламината. Люди платили за съемное жилье, делали ремонты за свой счет, покупали сантехнику, хотя по договору квартиры должны быть с чистовой отделкой. В моей квартире дома № 20, попавшего под банкротство, нет кухонных дверей, нет плинтусов, нет обналички вокруг окон. В ванной не натянут потолок и не закрыты трубы, — перечисляет местная жительница.