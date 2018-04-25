Концертный зал Мацуева могут не построить на набережной в Иркутске 

Об этом стало известно на депутатских слушаниях в Думе города, которые прошли 25 апреля. На мероприятии присутствовал корреспондент «АиФ-Иркутск».
Во время обсуждения вопроса о благоустройстве набережной начальник управления архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике администрации областного центра Олеся Куцакова отметила, что собственник земельного участка, на котором находится неработающая ТЭЦ, до сих пор не предоставил в комитет проекты тех объектов, которые собирался там строить.
Напомним, в конце 2016 года в Иркутске прошёл конкурс на лучший проект застройки части набережной Ангары, занятой неработающей ТЭЦ-2. По итогам, на этом участке должны были появиться элитный жилой квартал с коммерческой недвижимостью, а главное — концертный зал более чем на тысячу мест. Инвестор тогда сообщал, что на реализацию проекта в целом уйдёт около пяти лет, но за полтора года вообще ничего не было сделано.