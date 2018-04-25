Концертный зал Мацуева могут не построить на набережной в Иркутске

Об этом стало известно на депутатских слушаниях в Думе города, которые прошли 25 апреля. На мероприятии присутствовал корреспондент «АиФ-Иркутск»

Во время обсуждения вопроса о благоустройстве набережной начальник управления архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике администрации областного центра Олеся Куцакова отметила, что собственник земельного участка, на котором находится неработающая ТЭЦ, до сих пор не предоставил в комитет проекты тех объектов, которые собирался там строить.