Небоскреб в 104 этажа на территории «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе

Об этом журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.

«Если говорить про этот участок, то там будут и офисы и жилье, какой-то интертеймент в виде смотровых площадок, будет социальная инфраструктура. Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро», — сказал А. Гаврилов.