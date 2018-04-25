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Небоскреб в 104 этажа на территории «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе
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Небоскреб в 104 этажа на территории «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Об этом журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.
«Если говорить про этот участок, то там будут и офисы и жилье, какой-то интертеймент в виде смотровых площадок, будет социальная инфраструктура. Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро», — сказал А. Гаврилов.
Ранее АО «Мосинжпроект» объявило конкурс на проектирование нового многофункционального высотного жилого комплекса высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити». В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство небоскреба высотой в 104 этажа в «Москва-Сити» намерены начать летом 2018 г.
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