Небоскреб в 104 этажа на территории «Москва-Сити» станет самым высоким жилым зданием в Европе 

Об этом журналистам сообщил президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов.
«Если говорить про этот участок, то там будут и офисы и жилье, какой-то интертеймент в виде смотровых площадок, будет социальная инфраструктура. Это огромный проект, будет самое высокое здание в Европе с жильем. Я думаю, что у этого проекта есть шанс вырасти быстро», — сказал А. Гаврилов.
Ранее АО «Мосинжпроект» объявило конкурс на проектирование нового многофункционального высотного жилого комплекса высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити». В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство небоскреба высотой в 104 этажа в «Москва-Сити» намерены начать летом 2018 г.