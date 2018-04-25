В Ростовской области более 500 обманутых дольщиков обеспечили жильем в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Более 500 обманутых дольщиков обеспечили жильем в Ростовской области в 2017 году. Власти региона утвердили план по решению проблем на 2018 год, сообщил в среду на заседании Заксобрания региона губернатор Василий Голубев

"Продолжили решение проблем «обманутых дольщиков» (в 2017 году) — мы перечисляли субсидии для подключения проблемных объектов к инженерным сетям — общая сумма 54,2 млн рублей, выделяли средства для субсидирования жилищно-строительных кооперативов в размере 62,8 млн рублей. В целом обеспечены права 545 пострадавших участников долевого строительства — 5 домов введено в эксплуатацию, один дом расселен", — сказал он.

По словам Голубева, проблема по-прежнему остается крайне острой — на 1 января 2018 года в области признали проблемными 67 многоквартирных домов, в реестр пострадавших участников долевого строительства включили 1 653 гражданина.

"Нами разработан и утвержден документ, который называется план-график по осуществлению мер по решению проблем пострадавших граждан. Главы администраций лично отвечают за решение этой проблемы", — добавил он.