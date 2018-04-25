Недоступное жилье. Когда молодые семьи получат обещанные субсидии

Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, Урае , Нягани, Лянторе, Советском прошли согласованные с властями акции протеста молодых семей — участников программы «Доступное жилье молодым». Из 25 тысяч людей, претендующих на получение жилищной субсидии, на улицы вышли несколько сотен человек, многие были с детьми, которым и полагается субсидия.

Кого и почему сняли с очереди?

Все эти люди несколько лет назад, подтвердив свое право на поддержку со стороны округа, взяли ипотечные кредиты. Частичную компенсацию процентной ставки они получили, но вот обещанной выплаты субсидии в течение трех лет так и не дождались.

Проблема в том, что жилищная программа, успешно стартовав еще в 2006 году, постепенно начала терять финансирование.

«По данным из открытых источников, в 2014 году на выплату субсидий выделили 968 млн рублей. В 2015 — почти 3 миллиарда! А с 2016 началось падение — сначала 714 млн, затем 534 млн На 2018 год — всего 109 млн И такое финансирование пока предполагается вплоть до 2030 года. Увидев такие цифры, участники программы и начали сильно волноваться и объединяться для решения общей проблемы», — объясняет один из организаторов митингов Ирина Кравцова

Усугубило положение молодых семей и принятое Верховным судом РФ в 2011 году решение о том, что в 36 лет претенденты на субсидию исключаются из очереди. Именно такой возрастной критерий установлен в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы. Правда, в 2014 году по поручению губернатора Югры поправки пересмотрели и вернули право на субсидию многодетным семьям (которые имели не менее трех детей на момент исключения из программы), семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и семьям с невысоким уровнем доходов.

Жительница Нижневартовска Алёна Игнатова под эти категории не попадает. Хотя в семье сейчас работает только муж — тренером в детской секции по гребному слалому. Сама Алена вынуждена сидеть дома с двухлетней дочкой, у которой достаточно редкое заболевание.

«Врачи говорят — до 4 лет никаких садиков, сидите дома. Когда работала, мы платили за ипотеку и по 100, и по 200 тысяч. Это сейчас и спасает: банк сделал перерасчет, и пока мы можем платить только проценты. Сейчас наш долг — 970 тыс. руб. Это даже меньше положенной нам субсидии. Но в июне мужу исполнится 36 лет, и нас снимут с очереди. Если бы мы знали, что так получится, то до рождения второго ребенка затянули бы потуже пояса», — рассказывает Алена.

Что можно сделать?

Протестующие на чудо не надеются, понимают, что округу сейчас тяжело нести это бремя, но они ждут каких-то встречных шагов от правительства. К слову, только в Лянторе к молодым семьям вышел местный глава, по-человечески выслушал, поговорил. Хотя это вопрос не его компетенции, люди его поблагодарили.

В самом же правительстве острый вопрос не сходит с повестки. Глава округа провела уже несколько встреч с активистами. Детально варианты решения проблемы планируют рассмотреть на общей конференции.

«Правительство региона предпринимает все возможные действия для того, чтобы ускорить сокращение очереди для участников подпрограммы: семьям, успевшим вступить в ипотеку, предложили компенсацию части процентной ставки по кредиту по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей воспользовались такой возможностью», — сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Сможет ли округ выполнить взятые на себя обязательства — вопрос открытый.