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На праздники в Суздаль?
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На праздники в Суздаль? 

ТВ-МИГ 56 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса honest-turizm.ru  Город Суздаль попал в топ-3 малых городов для путешествий с детьми на майские праздники. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
Напомним, что в нашей стране праздники продлятся четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5,6 и 9 мая. В топ самых потенциально посещаемых малых туристических городов попали: Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Лахденпохья в Карелии, Суздаль во Владимирской области и Осташков в Тверской.
Путешественники в среднем остановятся в Суздале на 3 ночи и потратят на проживание 3 тысяч рублей в сутки на семью.
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