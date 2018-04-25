На праздники в Суздаль?

Фото с ресурса honest-turizm.ru Город Суздаль попал в топ-3 малых городов для путешествий с детьми на майские праздники. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

Углич в Ярославской области, Лахденпохья в Напомним, что в нашей стране праздники продлятся четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5,6 и 9 мая. В топ самых потенциально посещаемых малых туристических городов попали: Переславль-Залесский Карелии , Суздаль во Владимирской области и Осташков в Тверской.

Путешественники в среднем остановятся в Суздале на 3 ночи и потратят на проживание 3 тысяч рублей в сутки на семью.