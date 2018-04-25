В этом году посевная в НСО обойдётся дороже

Новосибирской области приступили к боронованию полей 16 предприятий агропромышленного комплекса в шести районах. Однако вчера удалось обработать лишь 500 га — полевым работам помещали сильные дожди.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко посевная в этом году обойдётся дороже примерно на 10%. Её стоимость в 2018 году по предварительным оценкам составит 5,2 млрд рублей. Удорожание в основном произошло за счёт повышения цены на топливо. Цена одной тонны дизельного топлива сейчас достигла 47 тысячи рублей. Кроме того, выросла стоимость и запчастей к технике.

Собственных средств региону на посевную не хватит. «Из 5 миллиардов рублей, порядка двух — это кредиты по льготной ставке, — продолжает о.и. министра. — Техника в хозяйствах подготовлена к полевым работам на 92 процента, есть необходимый объем семян — 315 тысяч тонн. Причем их кондиционность (качество по нескольким показателям) — очень высокая 96%. Наш регион на первом месте по этому показателю в Сибирском федеральном округе. К тому же в семеноводческих комплексах можно приобрети и элитные семена — их подготовили в нынешней весне 11 тысяч тонн».

Есть проблемы в хозяйствах по минеральным удобрениям, которые повышают урожайность. Их пока приобрели только 58% от плана

Затоваривание зерновых снизило цену на зерновые. Поэтому в этом году их запланировали посеять на 50 тысяч га меньше, чем в прошлом. Площади под технические культуры, наоборот, нынче увеличили в 1,5 раза в основном за счёт рапса, который востребован за рубежом. Также запланировали в регионе больше посеять льна, подсолнечника и кукурузы. Последняя культура нужна для животноводства.