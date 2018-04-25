Ростовская область заняла 5 из 8 мест по уровню роста зарплат в ЮФО 

Это следует из данных, приведенных Ростовстатом. При этом за год доходы граждан в реальном выражении стали больше на 9,8%.
Лидерами по этому показатели стали республики Крым и Калмыкия, а также Астраханская область, там рост доходов составил 12,6, 12,3% и 11% соответственно. Немного обогнала Ростовскую область по этому показателю и Волгоградская (10%), однако на строчку ниже донского региона расположился Краснодарский край (8,8%).
Южный федеральный округ в нынешних границах состоит из 8 субъектов Российской Федерации: республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия, Краснодарский край, республика Крым, Ростовская область, город федерального значения Севастополь.