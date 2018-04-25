Ещё
Ростовская область заняла 5 из 8 мест по уровню роста зарплат в ЮФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовская область заняла 5 из 8 мест по уровню роста зарплат в ЮФО 

Деловое сообщество 1 час назад
Это следует из данных, приведенных Ростовстатом. При этом за год доходы граждан в реальном выражении стали больше на 9,8%.
Лидерами по этому показатели стали республики Крым и Калмыкия, а также Астраханская область, там рост доходов составил 12,6, 12,3% и 11% соответственно. Немного обогнала Ростовскую область по этому показателю и Волгоградская (10%), однако на строчку ниже донского региона расположился Краснодарский край (8,8%).
Южный федеральный округ в нынешних границах состоит из 8 субъектов Российской Федерации: республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия, Краснодарский край, республика Крым, Ростовская область, город федерального значения Севастополь.
Деловое сообщество: последние новости
154 ростовских погорельца уже получили субсидии от властей Рядом с Парамоновскими складами в Ростове появится новая гостиница Подрядчику «Ростов-Арены» отказали в продлении сроков благоустройства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»195
Пока вы спали: Су-57 «провалились»189
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»36
Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам146
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение