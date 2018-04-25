Жителям коммуналок при переселении будут предоставлять однокомнатные квартиры в Котельниках

Жители, проживающие в коммунальных квартирах городского округа Котельники , при переселении в новые дома получат однокомнатные квартиры. Об этом в ходе личного приема рассказал горожанам заместитель главы Котельников Евгений Журавлев

Заместитель главы Котельников Евгений Журавлев, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, провел личный прием граждан, в ходе которого обсудил еще раз с ними реализацию программы переселения на территории города.

По закону никто не имеет право предлагать людям для переселения

квартиры-студии. Сейчас многие горожане взволнованы тем, что они переедут именно в них. Ранее жителям просто показывали варианты отделочных работ в квартирах в новых домах. Это было в качестве примера, как может быть. Задачи показать планировки не было. В том числе жители коммунальных квартир получат квартиры с отдельной кухней

— Евгений Журавлев.

По результатам аукциона на застройку микрорайона Ковровый, выиграла компания

АО «Яркий мир», которая будет привлекать субподрядчика.

«Обязательства, которые легли в основу договора застроенных территорий, закреплены между Министерством строительства Московской области , администрацией городского округа Котельники и застройщиком. Минстроительства держит на особом контроле проекты по развитию застроенных территорий, поэтому, здесь не может быть ненадежных компаний. Они имеют финансовые мощности для реализации застройки», — отметил Евгений Журавлев.

Замглавы Котельников отметил, что работа с каждым жителем будет проводиться индивидуально, в том числе это касается рассмотрения варианта доплаты за приобретение жилья большей площади, возможность получения денежной компенсации за квартиру. Также горожан волновал вопрос размещения подсобных помещений на цокольных этажах.

Часть домов будут с такими помещениями, часть — нет. После того, как будет готова проектная документация на застройку, у людей будет выбор вариантов. Чем быстрее вы определись с пожеланиями, как, например, высотой этажа, наличием или отсутствием балкона, планировки самой квартиры, местами для хранения вещей, тем больше будет возможность получить желаемый результат

— Евгений Журавлев.

В 2018 году в Котельниках впервые стартует программа переселения. В нее вошли дома, расположенные в микрорайонах Ковровый и Белая Дача. На встрече с жителями Польникова сообщила, что горожане смогут участвовать в выборе квартир, ее планировке и выборе этажа. После разработки проекта планировки документ будет рассматриваться на публичных слушаниях с общественностью.