В Котельниках переселенцам из коммуналок предоставят однокомнатные квартиры

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . После подготовки проектной документации на застройку жителям предоставят выбор вариантов.

Жители, которые проживают в коммунальных квартирах городского округа Котельники , при переселении в новые дома получат однокомнатные квартиры. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан у заместителя главы Котельников Евгения Журавлева , сообщил телеканал «360».

Евгений Журавлев курирует вопросы ЖКХ и строительства. С жителями он обсудил реализацию программы переселения на территории города. По его словам, по закону никто не имеет право предлагать людям для переселения квартиры-студии. Именно этим сейчас взволнованы многие горожане.

Компания АО «Яркий мир» выиграла аукцион на застройку микрорайона Ковровый. Она будет привлекать субподрядчика.

По словам Журавлева, обязательства, которые легли в основу договора застроенных территорий, закреплены между подмосковным Минстроем , администрацией городского округа Котельники и застройщиком.

"Работа с каждым жителем будет проводиться индивидуально, в том числе это касается рассмотрения варианта доплаты за приобретение жилья большей площади, возможность получения денежной компенсации за квартиру", — отметил Евгений Журавлев.

Он добавил, что жители интересовались вопросом размещения подсобных помещений на цокольных этажах. Стоит отметить, что часть домов будет возводиться с такими помещениями, а часть — нет.