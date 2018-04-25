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В Котельниках переселенцам из коммуналок предоставят однокомнатные квартиры
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В Котельниках переселенцам из коммуналок предоставят однокомнатные квартиры 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. После подготовки проектной документации на застройку жителям предоставят выбор вариантов.
Жители, которые проживают в коммунальных квартирах городского округа Котельники, при переселении в новые дома получат однокомнатные квартиры. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан у заместителя главы Котельников Евгения Журавлева, сообщил телеканал «360».
Евгений Журавлев курирует вопросы ЖКХ и строительства. С жителями он обсудил реализацию программы переселения на территории города. По его словам, по закону никто не имеет право предлагать людям для переселения квартиры-студии. Именно этим сейчас взволнованы многие горожане.
Компания АО «Яркий мир» выиграла аукцион на застройку микрорайона Ковровый. Она будет привлекать субподрядчика.
По словам Журавлева, обязательства, которые легли в основу договора застроенных территорий, закреплены между подмосковным Минстроем, администрацией городского округа Котельники и застройщиком.
"Работа с каждым жителем будет проводиться индивидуально, в том числе это касается рассмотрения варианта доплаты за приобретение жилья большей площади, возможность получения денежной компенсации за квартиру", — отметил Евгений Журавлев.
Он добавил, что жители интересовались вопросом размещения подсобных помещений на цокольных этажах. Стоит отметить, что часть домов будет возводиться с такими помещениями, а часть — нет.
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