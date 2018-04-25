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В небоскребах Москвы продается почти 8 тысяч жилых лотов
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В небоскребах Москвы продается почти 8 тысяч жилых лотов 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: ТАСС
В небоскребах Москвы выставлено на продажу около 7,6 тысячи жилых лотов, рассказала в среду на конференции "Небоскребы России" гендиректор риелторской компании "Метриум" Наталья Круглова.
"Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 года. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка. Это весомый вклад в структуру предложения", — отметила она.
Круглова уточнила, что в структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.
Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%, но в элитном сегменте стоимость жилья в небоскребах дешевле, отметила гендиректор компании.
По данным "Метриума", средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе в небоскребе превышает 184 тысячи рублей, в среднем по рынку — около 152 тысяч рублей. Стоимость "квадрата" в элитном сегменте в небоскребах составляет 504,5 тысячи рублей, среднерыночная — около 753 тысяч рублей.
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