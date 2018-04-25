Более 90 тыс. пользователей зарегистрировано на портале поставщиков Москвы

Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в ходе всероссийского форум-выставки «Госзаказ — За честные закупки».

«На портале зарегистрировано более 90 тыс. (пользователей — прим. Агентства «Москва» ) из всех субъектов РФ и это количество продолжает расти, что говорит о доверии и востребованности интернет-ресурса, на котором за четыре года заключено более 1,5 млн контрактов», — сказал Г. Дегтев.

Он отметил, что из 90 тыс. зарегистрированных предпринимателей более 75% приходятся на малый бизнес. «При этом еще год назад на долю СМП (среднего и малого предпринимательства — прим. Агентства „Москва“) приходилось 67% зарегистрированных пользователей», — пояснил он.

Также Г. Дегтев добавил, что драйвером развития рынка закупок Москвы стали котировочные сессии. В среднем 700 процедур по закупкам малого объема в сутки проходят на портале поставщиков.

«Для большинства точкой входа на рынок закупок столицы стали копировочные сессии. В среднем в день на портале поставщиков проходят 700 котировочных сессий, а еще месяц назад эта цифра составляла 250-300 сессий в день», — сказал он.