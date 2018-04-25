На 25-й Международной строительной выставке «Город» выявили тенденции жилой застройки Владивостока

В рамках открывшейся во Владивостоке Международной строительной выставки «Город» 25 апреля прошла конференция «Жилая застройка Владивостока: текущее состояние, перспективные форматы и локации застройки», сообщает PRIMPRESS.

С докладами выступил директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков, заместитель директора ООО «Новый дом» Владимир Торов, коммерческий директор «DNS-девелопмент» Андрей Артамонов , директор по продажам «Эталон-недвижимость» Владимир Соболь и генеральный директор ООО «Строй-Инвест» Александр Табаченко.

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день средняя рыночная стоимость жилья составляет 95,6 тысяч рублей за квадратный метр. Если говорить о распределении площадей по классам в многоэтажной жилой застройке, то эконом-класс — это 38%, малогабаритное жилье — 20%, комфорт-класс — 18%, комфорт+ составляет 7% и жилье бизнес-класса — 17%. Класс определяется не только площадью квартиры, этажа, количества комнат и имеющихся в ней удобств, но и зависит от района города, прилегающей инфраструктуры и множеством иных критериев.

Ежегодно продается 98 000 квадратных метров жилья эконом-класса, 53 000 квадратных метров — жилья класса комфорт и 25 000 квадратных метров — бизнес-класса.

В настоящее время намечается тенденция к приобретению жилья на земле в СНТ и ДНТ: дома, таунхаусы, коттеджи. Однако спрос пока ниже предложения, в связи с чем ведется жесткая конкуренция на этом рынке среди застройщиков.

Другим перспективным видом застройки Владивостока на сегодняшний день становится малоэтажное многоквартирное строительство.

Спикеры заявили о том, что цены на рынке недвижимости в ближайшее время будут стабильными. Возможен лишь незначительный рост.

На рынке долевого строительства в связи с ужесточением 214-ФЗ застройщикам стало сложнее работать. Данный закон защищает права дольщиков. Однако для застройщика в таком формате значительно больше рисков. За счет этого и увеличивается ценник на такое жилье.

Еще одна тенденция, отмеченная спикерами, на сегодня — это уход от точечной застройки. Она связана с принятие закона о запрете точечного строительства.

Кроме того, застройщики представили свои проекты комплексной застройки, уделив особое внимание конкурентным преимуществам.