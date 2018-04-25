Правительство РФ выделило 935 млн рублей на переселение из аварийного жилья в Крыму

"Направить средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на установление Республике Крым и Севастополю лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в размере 935 068 860 рублей, в том числе Республике Крым — 517 741 405 рублей и Севастополю — 417 327 455 рублей", — говорится в документе.

В частности, согласно документу, общая площадь жилья, подлежащая расселению, составляет 23, 8 тыс. кв. м, переселению подлежит 1720 человек. По республике Крым — 13, 43 тыс. кв. м и 950 человек, в Севастополе — 10, 55 тыс. кв. м и 770 человек.

Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено обеспечить установление лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.