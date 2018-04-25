Почему аварийное жилье появляется быстрее, чем расселяется

«РГ»: Госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья продолжится с 2019 года. А сейчас этой проблемой должны заниматься местные органы власти? Это их головная боль?

Олег Рурин : К сожалению, это так, если только на территориях не завершаются начатые ранее программы по линии фонда. Сейчас уже 27 регионов утвердили свои собственные программы на разные сроки. Кто-то на 3 года, а где-то приняты долгосрочные программы и на 20 лет. Их общая стоимость превышает 110 миллиардов рублей. Причем это не годовой объем финансирования, он рассчитан на длительный срок исполнения.

Королева Ирина Сергеевна , Тула: Наш дом, признанный аварийным в 2008 году, обещали расселить в 2018 году. До конца года нам должны предоставить новые жилые помещения. По каким нормативам будут предоставлять новое жилье?

Олег Рурин: Вы собственник или наниматель?

Королева Ирина Сергеевна, Тула: Я наниматель.

Олег Рурин: Вам будет предоставлено по метражу равноценное жилье, не менее площади того жилого помещения, в котором вы проживали.

Королева Ирина Сергеевна, Тула: Количество комнат тоже учитывается?

Олег Рурин: Вам могут предоставить вместо двухкомнатной квартиры однокомнатную, только если вы этого захотите. Если согласны, то заключаете договор социального найма. Либо пишете письменный отказ.

"РГ": В Крыму пробуксовывает программа переселения из аварийного жилья. Например, в Симферополе сотни домов находятся в аварийном состоянии. Но признаны таковыми только семь. Как добиться от местных властей, чтобы стали как-то поактивнее людей переселять?

Олег Рурин: Программой переселения в Крыму и в Севастополе занимался не наш фонд, эта программа финансировалась напрямую Министерством строительства и ЖКХ РФ . Насколько нам известно, в Севастополе программа завершена. В Крыму она была сокращена по параметрам и выполнена лишь частично.

Сейчас в закон № 185-ФЗ, который регулирует деятельность нашего фонда, внесены изменения, которые дают нам возможность приступить к финансированию программы переселения граждан из аварийного жилья в Крыму и Севастополе напрямую, из средств Фонда ЖКХ. Проекты программ в Крыму и Севастополе подготовлены, их общая стоимость превышает 800 миллионов рублей. Планируется, что эти средства примерно поровну распределятся между Крымом и Севастополем. И уже в ближайшее время, скорее всего, в течение месяца, они поступят в эти регионы.

В течение месяца более 800 млн рублей по программе переселения поступят в Крым и Севастополь

"РГ": В Карелии из 195 МКД, которые должны были капитально ремонтироваться в этом году, 169 признаны аварийными и исключены из программы. Так делают и в других регионах, когда местным властям проще объявить дом аварийным, чем проводить в нем капремонт. Это выход из ситуации?

Юлия Рыбакова: Исключение много­квартирных домов, капитальный ремонт которых экономически нецелесообразен, из региональной программы капремонта позволяет повысить финансовую устойчивость самой системы и снизить риск неэффективного расходования средств фонда капремонта.

При этом, согласно Жилищному кодексу, не позднее чем через шесть месяцев со дня принятия решения об исключении многоквартирных домов из такой программы нормативным правовым актом субъекта РФ должны быть определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов.

"РГ": Орел одним из первых в стране отчитался о реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Однако большинство расселенных зданий до сих пор не снесено, так как у муниципалитета не нашлось на это денег или здания охраняет статус памятников. Могут ли дотационные муниципалитеты рассчитывать на помощь?

Юлия Рыбакова: Дело в том, что выделяемые государством средства могут расходоваться только на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на их строительство. А также на выплату собственникам аварийных жилых помещений, как возмещение за изымаемые жилые помещения. Предоставление средств фонда на иные цели данным законом не предусмотрено.

Организация мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов, расселенных по региональным программам, возложена на органы местного самоуправления. И вопросы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям относятся к бюджетным полномочиям субъектов РФ.

Сапожникова Нина Ефимовна, Серпухов : Наш дом 1962 года постройки был признан аварийным под снос, а ранее его признали «аварийным под реконструкцию». В доме все квартиры приватизированы, и капремонта никогда не было. Согласно постановлению главы городского округа его намечено расселить до конца 2020 года. Как будет проводиться это расселение?

Юлия Рыбакова: Законопроект, предусматривающий создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, должен быть представлен правительством РФ Госдуму до 1 июля 2018 года.

Сейчас по вопросу порядка расселения аварийного жилья и разработки и реализации программы реновации жилья следует обращаться в администрацию Серпухова и Министерство строительного комплекса Московской области

Людмила Кочнева: Что делать и куда обращаться, если отремонтированная по программе капремонта крыша в многоквартирном доме дала течь через два года после ремонта?

Олег Рурин: В случае если фонд капремонта формируется на счете регионального оператора, то он обязан привлечь для выполнения работ подрядные организации. С ними заключить договоры. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее пяти лет с момента подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ. Также подрядная организация обязана устранить выявленные нарушения в разумный срок за свой счет и своими силами.

12,2 млн кв. м (против 10,8 млн кв. м с 2014 по 2017 гг.) признаны аварийными на 1 апреля 2018 года

Непосредственно перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет ответственность региональный оператор.

Если же фонд капремонта формируется на специальном счете, по вопросу качества проведенного ремонта следует обращаться к владельцу спецсчета.

Что касается контроля технического состояния капитально отремонтированных многоквартирных домов, то в течение гарантийного периода этим занимается управляющая организация с привлечением при необходимости заказчика.

Вопрос ребром: Ветхое или аварийное

Олег Станиславович, есть разница между аварийным и ветхим жильем?

Олег Рурин: Термин «аварийное жилье» прописан в нормативных документах. Есть постановление правительства РФ № 47 о порядке признания помещения пригодным или не пригодным для проживания. Применительно к многоквартирным домам как раз используется термин аварийное жилье. Это состояние, угрожающее жизни и здоровью граждан, связанное, как правило, с потерей несущей способности строительных конструкций, ремонт или реконструкция которых нецелесообразна.

Понятия ветхого жилья в нормативных документах нет. Оно существует только в бытовом обиходе и используется органами статистики. Ветхими домами признается жилой фонд со степенью износа для деревянных строений 65 процентов, для капитальных — 70 процентов и более. Но это статистический термин, не более, понятия «ветхое жилье» нет. Не существует и процедуры признания дома ветхим, есть процедура признания жилья аварийным.

По всем вопросам, связанным с аварийным жильем, звоните на «горячую линию» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89