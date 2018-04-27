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Крым получит почти 1 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2018 году
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Крым получит почти 1 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минстрой России будет координировать программу расселения аварийного жилья в Крыму и Севастополе, на это выделено 935 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"Подписан распорядительный документ о том, что наше министерство будет координировать программу расселения аварийного жилья в Крыму и Севастополе. Будет расселяться до конца 2018 года то жилье, которое признано аварийным на 1 января 2017 года, на это выделено 935 млн рублей", — сказал Мень.
Общая площадь аварийного жилья, подлежащая расселению на эти средства, составляет почти 24 тыс. кв. м, в том числе 13,4 тыс. кв. м в Республике Крым и 10,5 тыс. кв. м в Севастополе. «Таким образом, планируется переселить еще 625 семей», — добавил руководитель Минстроя.
Жилье в новых домах в Крыму в 2014-2017 годах получили 332 семьи, проживавшие в аварийных домах, добавил министр. За этот период расселили в Республике Крым дома общей площадью 4 тыс. кв. м, в Севастополе — более 9 тыс. кв. м, сказал он.
Расселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, в целом по России курирует Фонд содействия реформированию ЖКХ.
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