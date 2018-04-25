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В Новоалтайске в микрорайоне «Демидов парк» построят школу и детский сад
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В Новоалтайске в микрорайоне «Демидов парк» построят школу и детский сад 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Об этом заявил губернатор края Александр Карлин, который побывал на проблемном объекте.
Новая компания-застройщик «Демидов парка» пообещала сдать объект к концу сентября 2018 года. За ходом работ следят не только профильные ведомства, но и инициативная группа дольщиков.
Для жильцов ЖК, а также близлежащих микрорайонов построят два социальных объекта. В текущем году начнут возводить детский сад на 280 мест, 120 из которых — в ясельных группах. А на следующий год приступят к строительству школы. Объекты будут находиться в шаговой доступности. Как заявляют власти Новоалтайска, в проект планировки города внесут изменения, а в начале следующего года будет подготовлена проектно-сметная документация для новой школы. Новый объект обойдется в 227,8 млн рублей.
В планах также реконструкция дороги, которая ведет к ЖК «Демидов парк».
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