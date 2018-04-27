Законы для развития Приморья. Депутаты подвели итоги работы за прошлый год

Александр Ролик. Одним из самых важных стал доклад о результатах деятельности депутатского корпуса в минувшем году. С отчетом выступил председатель Законодательного Собрания Приморского края

— Общей платформой для депутатов действующего созыва, независимо от партийной принадлежности, является ответственность за судьбу края, — сказал спикер. — Именно это помогает достигать взаимопонимания и выступать единым фронтом в наиболее важных вопросах обеспечения прав и законных интересов жителей Приморья, повышения их социальной защищенности, экономического развития территории.

Производство — основа развития

В числе постоянных приоритетов краевых парламентариев — поддержка бизнеса, в том числе, малого и среднего предпринимательства, развитие новых предприятий и инфраструктурных изменений на территориях, формирование делового климата. По словам спикера приморского парламента, большое внимание уделялось правовому регулированию в сфере экономики. Депутаты вели постоянный мониторинг того, как на практике работают законы о свободном порте Владивосток , о территориях опережающего развития, о дальневосточном гектаре.

— Мы уверены, что реализация этих федеральных проектов, направленных на экономическое развитие края, должна стать локомотивом, который потянет за собой создание рабочих мест, будет способствовать закреплению населения и повышению качества жизни приморцев, — подчеркнул Александр Ролик в отчётном докладе.

И работа в этом направлении продолжается. В ходе апрельского заседания ЗакСобрания приморские парламентарии поддержали проект поправок в федеральном законодательстве, которые призваны упорядочить механизмы налогообложения резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

— Федеральный законопроект направлен на обеспечение стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Он предусматривает, что в течение 10 лет с момента получения статуса резидента ТОР и СПВ к компаниям не будут применяться нормы, которые могут повлечь ухудшение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, — прокомментировал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян . — Помимо этого, законопроект предусматривает пониженные тарифы страховых взносов этим плательщикам в течение 10 лет с момента получения статуса резидента ТОР и резидента свободного порта Владивосток.

Улучшить жизнь людей

На это была направлена работа депутатского корпуса при корректировках краевого бюджета в 2017 году, в который восемь раз вносились поправки, в основном в пользу социальной сферы. Еще дважды корректировался бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Бюджетная политика приоритетно была направлена на улучшение условий жизни населения, адресное решение социальных проблем.

В 2017 году были увеличены нормативы питания детей-сирот в детдомах и интернатах, выделены дополнительные финансы на лекарственное обеспечение населения, высокотехнологичную медицинскую помощь, реализацию программы «Земский доктор», ремонт школ, модернизацию сельских библиотек и многое другое. Также был внесен ряд изменений в краевые законы, направленные на поддержку льготных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Внесены изменения в краевые законы, направленные на поддержку льготных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций, о патриотическом воспитании в Приморском крае, корректировалось законодательство, регламентирующее деятельность народных дружин, принят закон «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае». Также депутаты активно занимались вопросами государственной гражданской и муниципальной службы, совершенствованием краевого избирательного и административного законодательства. По просьбе ветеранских организаций уточнен закон «О наградах Приморского края».

Поддержка сирот

Социальная тенденция продолжила развитие и на апрельской сессии ЗСПК. В частности, приморские депутаты в трех чтениях приняли решение о компенсации детям-сиротам расходов на съемное жилье. Эта дополнительная мера социальной поддержки адресована тем, кто дожидается очереди на квартиру, положенную им по закону, возраст которых достиг 23 лет. Размер компенсации составит во Владивостоке пять тысяч рублей, в других населенных пунктах края — три тысячи рублей. Новая мера соцподдержки будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения не позднее 1 апреля 2021 года.

— Введение дополнительной меры поддержки для детей-сирот — мера вынужденная, поскольку регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильем. В Приморском крае в очереди на предоставление жилья — 6552 человека, в том числе 5125 совершеннолетних детей-сирот должны быть обеспечены квартирами немедленно. На исполнении остаются 3712 судебных решений, вынесенных администрации Приморского края по обеспечению жильем этой категории граждан, — пояснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис

По предварительным расчётам реализация закона о компенсации детям-сиротам расходов за наем жилья потребует на 2018 год более 201 млн рублей, в том числе по Владивостокскому городскому округу — 41,6 млн рублей.

Ситуацию с реализацией краевого закона об обеспечении жильем детей-сирот и, в том числе, строительством домов для данной категории граждан, ранее рассмотрел на своем заседании комитет по социальной политике и защите прав граждан.

— У нас, можно сказать, ситуация критическая, причем не один год, по обеспечению жильем детей-сирот жильем, — отметил депутат Сергей Слепченко . — Мы не используем те средства, которые есть или осваиваем их очень слабо на протяжении нескольких лет. Поэтому мы поддержали инициативу прокуратуры Приморского края, чтобы была возможность данной категории граждан помочь с оплатой аренды жилья за счёт средств краевого бюджета.

Ипотека — не долговая яма Еще одно решение в интересах жителей края принято на заседании ЗакСобрания в первом чтении. Речь о поправках в законе «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае». По инициативе главы региона Андрея Тарасенко поправки расширяют круг получателей социальной выплаты. Теперь правом на получение компенсации части расходов при оплате процентов по ипотеке смогут воспользоваться жители края, рефинансировавшие ранее взятый ипотечный кредит.

Дело в том, что сейчас получить жилищную ипотеку можно под значительно меньшие проценты, чем это было несколько лет назад. Однако в действующем законе отсутствуют правовые основания для социальной выплаты тем заемщикам, которые хотят перейти на более выгодные условия кредитования. Так, если граждане, уже получающие компенсацию из краевого бюджета, сегодня захотят рефинансировать ипотеку, они потеряют право на господдержку. Поправки в региональном законодательстве решат эту проблему.

В настоящее время выплаты в рамках закона о социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования получают около тысячи жителей Приморья, а в бюджете края на цели заложено более 100 млн рублей.

Одобренные депутатами изменения в закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» предусматривают уменьшение максимальной процентной ставки до 12% годовых в связи с общим удешевлением ипотеки. Еще, в соответствии с корректировкой, социальную выплату можно будет получить только на одну квартиру или индивидуальный дом. В законопроекте также прописан порядок предоставления соцподдержки.

Цифры

В 2017 году в краевой парламент была внесена 231 законодательная инициатива, в том числе 43 инициативы внес губернатор, 16 — прокурор края, 2 — председатель краевого суда. 25 раз авторами законодательных инициатив становились представительные органы муниципальных образований и 145 раз — депутаты и комитеты. Всего проведено 14 заседаний Законодательного Собрания, в том числе, 3 внеочередных. На них рассмотрено 458 вопросов, по результатам рассмотрения принято 453 постановления и 161 закон.