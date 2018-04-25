Детям-сиротам при аренде жилья во Владивостоке компенсируют 5000 рублей

В Приморье пытаются решить острую проблему с обеспечением жильем детей-сирот.

Приморские депутаты приняли во втором и третьем чтениях законодательную инициативу прокурора края «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям, и достигли возраста 23 лет в Приморском крае ». Об этом передает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

Расходы по договору найма (поднайма) жилого помещения компенсируют заявителям при одновременном соблюдении нескольких условий. В их числе: место жительства на территории Приморского края, включение в сводный список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями либо наличия вступившего в законную силу соответствующего судебного акта, а также окончание срока пребывания в организациях для детей-сирот, получения профессионального образования, службы по призыву и отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Возмещение расходов возможно за одну съемную квартиру. Максимальный размер компенсации — пять тысяч рублей в месяц в городе Владивостоке в случае, если заявитель подлежит обеспечению жилым помещением в соответствии со сводным списком либо судебным актом во Владивостокском городском округе. В других населенных пунктах края вернут три тысячи рублей. Такую же компенсацию смогут получить те, кто стоит на очереди в городах и районах Приморья, но снимает жилье в краевом центре.

Данная мера соцподдержки будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения не позднее 1 апреля 2021 года. Новый краевой закон после вступления в силу будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

По предварительным расчетам реализация закона о компенсации детям-сиротам расходов за наем жилья потребует на 2018 год более 201 миллиона рублей, в том числе по Владивостокскому городскому округу — 41,6 миллиона рублей.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис , введение дополнительной меры поддержки для детей-сирот — мера вынужденная, поскольку регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильем. В Приморском крае в очереди на предоставление жилья — 6552 человека, в том числе 5125 совершеннолетних детей-сирот должны быть обеспечены квартирами немедленно. На исполнении остаются 3712 судебных решений, вынесенных администрации Приморского края по обеспечению жильем этой категории граждан.

Текущую ситуацию с реализацией краевого закона об обеспечении жильем детей-сирот и, в том числе, строительством домов для данной категории граждан, 18 апреля рассмотрел на своем заседании комитет по социальной политике и защите прав граждан.