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Средняя продолжительность жизни петербуржцев выросла до 75,4 лет
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Средняя продолжительность жизни петербуржцев выросла до 75,4 лет 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что средняя продолжительность жизни в Петербурге выросла до 75,4 лет.
Он сообщил об этом во время выступления перед депутатами Законодательного собрания в среду, 25 апреля. По словам Полтавченко, последние несколько лет в Петербурге зафиксирован естественный прирост населения. Губернатор связал демографические успехи региона с политикой президента Путина.
Георгий Полтавченко уверен, что проблемы в этой сфере связаны с экономической ситуацией в стране. Он также отметил, что в Петербурге самые высокие показатели средних зарплат работников культуры и социальных сфер.
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