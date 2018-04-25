Рязанцы будут платить за ЖКХ напрямую ресуроснабажающим организациям

24 апреля зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов провел совещание, где обсуждались перспективы перехода к заключению прямых договоров между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В настоящее время собственник жилья получает возможность выбора: либо оплачивать услуги через управляющую компанию, либо заключать прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, исключив управляющие компании из цепочки платежей. Прямые договоры, в том числе, позволят сократить размер долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.