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Рязанцы будут платить за ЖКХ напрямую ресуроснабажающим организациям
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Рязанцы будут платить за ЖКХ напрямую ресуроснабажающим организациям 

АиФ Рязань 20 минут назад
Фото: АиФ Рязань
24 апреля зампред правительства Рязанской области Сергей Филимонов провел совещание, где обсуждались перспективы перехода к заключению прямых договоров между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
В настоящее время собственник жилья получает возможность выбора: либо оплачивать услуги через управляющую компанию, либо заключать прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, исключив управляющие компании из цепочки платежей. Прямые договоры, в том числе, позволят сократить размер долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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