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В Курске наркоманы спалили квартиру
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В Курске наркоманы спалили квартиру 

Курские известия 17 минут назад
Фото: Курские известия
В результате пожара в квартире на улице Союзной выгорела комната площадью 12 квадратных метров
Как рассказала инспектор ОНД и ПР по городу Курску и Курскому району Татьяна Смирнова, возгорание в доме №25 произошло сегодня около 3 часов ночи. Данная квартира принадлежит двум братьям, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, поэтому пользуются ей их знакомые. При этом в комнате отключены все коммуникации: вода, газ, свет и электричество.
По словам Татьяны Смирновой, минувшей ночью там находились 37-летний друг хозяев и 19-летняя девушка. Известно, что мужчина обладает богатым криминальным прошлым, а в момент пожара и он, и его спутница, по предварительным данным, находились в состоянии наркотического опьянения. Предварительной причиной возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнём.
Как пояснил сотрудникам пожнадзора временный постоялец, из-за того, что в комнате нет света, он зажёг свечу и поставил на её матрас. Момент, когда она упала, гости не заметили. Через некотоое время пламя стало распространяться, они попытались его потушить, но так как воды в кранах не было, справиться с огнём не получилось. Девушка выбежала из комнаты, постучала в соседнюю квартиру и попросила вызвать пожарных.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В 03:07 они приступили к тушению, в 03:14 пламя было полностью ликвидировано.
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