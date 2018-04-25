В Курске наркоманы спалили квартиру

В результате пожара в квартире на улице Союзной выгорела комната площадью 12 квадратных метров

Как рассказала инспектор ОНД и ПР по городу Курску и Курскому району Татьяна Смирнова , возгорание в доме №25 произошло сегодня около 3 часов ночи. Данная квартира принадлежит двум братьям, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, поэтому пользуются ей их знакомые. При этом в комнате отключены все коммуникации: вода, газ, свет и электричество.

По словам Татьяны Смирновой, минувшей ночью там находились 37-летний друг хозяев и 19-летняя девушка. Известно, что мужчина обладает богатым криминальным прошлым, а в момент пожара и он, и его спутница, по предварительным данным, находились в состоянии наркотического опьянения. Предварительной причиной возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнём.

Как пояснил сотрудникам пожнадзора временный постоялец, из-за того, что в комнате нет света, он зажёг свечу и поставил на её матрас. Момент, когда она упала, гости не заметили. Через некотоое время пламя стало распространяться, они попытались его потушить, но так как воды в кранах не было, справиться с огнём не получилось. Девушка выбежала из комнаты, постучала в соседнюю квартиру и попросила вызвать пожарных.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В 03:07 они приступили к тушению, в 03:14 пламя было полностью ликвидировано.