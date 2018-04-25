Самые дешевые квартиры апреля в Москве

Любой покупатель, который сегодня занимается поиском, подбором квартиры озадачен одним вопросом — как приобрести квартиру по максимально выгодной цене. Особенно вопросы риска касаются тех покупателей, которые решили приобрести недвижимость самостоятельно, без агента. Специалисты агентства недвижимости «Биг Риэлти» специально для «Вести. Недвижимость» подготовили обзор самых дешевых предложений апреля в Москве

По словам руководителя отдела вторичной недвижимости «Биг Риэлти» Ольги Солодовниковой, есть средняя рыночная цена, на которую и нужно ориентироваться. На слишком низкую цену в рекламных объявлениях обращать внимание не стоит, так как за этой цифрой обязательно будет какой-то сюрприз.

Например, однокомнатную квартиру, площадью от 31 кв.м. в Москве можно приобрести по цене от 4,0 млн Да, эта квартира будет далеко от метро, не очень новый дом, но с юридически чистыми документами и в дальнейшем не принесет вам проблем. А вот если вы увидите объявление о продаже такой квартиры за 3.5 млн, то стоит очень сильно задуматься и очень аккуратно подойти к покупке такой квартиры.

Малогабаритные или однокомнатные квартиры

Если у вас все-таки очень ограниченная сумма и потратить больше 3,5 млн вы не можете, то стоит рассмотреть вариант малогабаритных квартир. Такую квартиру в Москве можно найти по цене от 3,0 млн Однако площадь такой маленькой квартиры будет не более 20 кв. м. Это небольшая комната, маленький санузел и очень маленькая кухня, а иногда и просто кухонная зона. Но при всем этом будет отдельная квартира. Стоит не забывать, что такие квартиры уходят очень быстро. Квартиры с однокомнатной планировкой пользуются чрезмерным успехом, особенно это касается первичного жилья. На рынке недвижимости представлено множество вариантов, среди которых можно подобрать оптимальный вариант, исходя из собственного бюджета.

Предложения апреля: — малогабаритная квартира — общая площадь 17 кв.м. 5 этаж 5-ти этажного дома цена 2 500 000 на улице 2-й Парковой — общая площадь 32 кв.м., 3 этаж 5-ти этажного дома по цене 3 200 000 на улице Ангарской — общая площадь 34 кв.м., 3 этаж 5-ти этажного дома по цене 3 700 000 на улице Спортивной — общая площадь 35 кв.м., 16 этаж 16-ти этажного дома по цене 4 000 000 на улице Малыгина — общая площадь 38 кв.м., 2 этаж 14-ти этажного дома по цене 3 800 000 на улице Хабаровской

Двухкомнатные квартиры

Если есть возможность купить двухкомнатную квартиру, то лучше выбрать этот вариант. Такое жилье более просторно и комфортно для семей с детьми. Кроме того, двухкомнатные квартиры востребованы среди покупателей, а варианты с хорошим местоположением и продуманными планировками всегда пользуются высоким спросом.

Наиболее дешевый пример двухкомнатной квартиры в марте 2018 года — квартира площадью 42 кв.м. за 4 100 000 в районе Бирюлево, в обычном доме, на первом этаже.

Предложения апреля: — общая площадь 36 кв.м., 6 этаж 9-ти этажного дома по цене 4 600 000 на улице Байкальской — общая площадь 43 кв.м., 9 этаж 9-ти этажного дома по цене 4 300 000на улице Алтайской — общая площадь44 кв.м., 4 этаж 9-ти этажного дома по цене 3 900 000 на улице Кетчерской — общая площадь 45 кв.м., 3 этаж 5-ти этажного дома по цене 4 700 000 на улице Дачная — общая площадь 46 кв.м., 4 этаж 9-ти этажного дома по цене 4 200 000 на улице Сталеваров

Трехкомнатные квартиры

На трехкомнатные квартиры в Москве по ряду объективных причин спрос среди покупателей меньше, нежели на однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Однако такой формат квартир выбирают те покупатели, которые хотят улучшить свои жилищные условия, увеличив общую площадь жилья. На рынке недвижимости представлена масса различных предложений, соответственно открывается возможность широкого выбора.

Самую дешевую трехкомнатную квартиру по цене 6,5 млн можно было приобрести в марте. Это квартира на третьем этаже, в девятиэтажном доме, общая площадь 54 кв.м., комнаты изолированные, санузел раздельный. Дом в районе метро Академика Янгеля, ул. Россошанская.

Предложения апреля: — общая площадь 50 кв.м., 9 этаж 9-ти этажного дома по цене 5 100 000 на улице Булатниковская — общая площадь 52 кв.м., 8 этаж 9-ти этажного дома по цене 5 200 000 на улице Карельский бульвар — общая площадь 58 кв.м., 1 этаж 9-ти этажного дома по цене 5 500 000 на улице Востряковский проезд — общая площадь 64 кв.м., 5 этаж 8-ми этажного дома по цене 5 400 000 на улице Пятницкое шоссе — общая площадь 66 кв.м., 9 этаж 9-ти этажного дома по цене 5 700 000 на улице Капотня 3-й квартал