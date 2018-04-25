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Строителей незаконных многоэтажек в Цыганском поселке и на Эльмаше отправили под суд
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Строителей незаконных многоэтажек в Цыганском поселке и на Эльмаше отправили под суд 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней женщины и её 30-летнего сына, которые обвиняются в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов на землях ИЖС в Цыганском посёлке и на Эльмаше. Уголовное дело передано в Ленинский райсуд. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а ее сын в розыске.
В 2012 году мать и сын собрали с горожан около 97 миллионов рублей на строительство домов на улице Расковой и в переулке Татарском (Цыганский посёлок), а также на Орловской, Харьковской и Баумана (Эльмаш).
По данным полиции, у злоумышленников не было разрешительных документов и утверждённой проектной документации на строительство. Пайщики, которых привлекали к стройке, не знали, что назначение земельных участков — индивидуальное жилищное строительство.
В результате 84 человека стали владельцами незаконного жилья — где-то его успели построить и заселить, где-то стройку только начали. Теперь те, кто уже въехал, вынуждены подыскивать другие квартиры — их сделки купли-продажи признали ничтожными.
На землях ИЖС на улице Расковой в Цыганском посёлке аналогичным образом действовали несколько мошенников. Месяц назад одного из таких застройщиков Александра Михайленко уже осудили за причинение имущественного ущерба путём обмана.
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