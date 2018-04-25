Погорельцы в арктическом поселке Красноярского края получат новое жилье в 2018 году

КРАСНОЯРСК , 25 апреля. / ТАСС /. Погорельцы в поселке Носок, одном из самых северных в Красноярском крае , пострадавшие от пожара в апреле 2017 года, получат новое жилье в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.

В поселке Носок проживает около 2 тыс. человек, в нем 74 дома — все деревянные, половина из них отапливается печным отоплением. 27 апреля прошлого года пожар уничтожил одноэтажный деревянный четырехквартирный жилой дом. Без жилья остались 15 человек, в том числе восемь детей, погорельцы были размещены у родственников и в социальной гостинице.

"В этом году будет построено и сдано в эксплуатацию жилье для сельчан, оставшихся без крова из-за пожара", — говорится в сообщении.