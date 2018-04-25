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Погорельцы в арктическом поселке Красноярского края получат новое жилье в 2018 году
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Погорельцы в арктическом поселке Красноярского края получат новое жилье в 2018 году 

ТАСС 35 минут назад
КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Погорельцы в поселке Носок, одном из самых северных в Красноярском крае, пострадавшие от пожара в апреле 2017 года, получат новое жилье в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.
В поселке Носок проживает около 2 тыс. человек, в нем 74 дома — все деревянные, половина из них отапливается печным отоплением. 27 апреля прошлого года пожар уничтожил одноэтажный деревянный четырехквартирный жилой дом. Без жилья остались 15 человек, в том числе восемь детей, погорельцы были размещены у родственников и в социальной гостинице.
"В этом году будет построено и сдано в эксплуатацию жилье для сельчан, оставшихся без крова из-за пожара", — говорится в сообщении.
В маленьких северных поселениях нет подразделений пожарной охраны, а из-за климатических условий и бездорожья сотрудники подразделений МЧС зачастую не могут оперативно добраться в некоторые точки. Ближайший пост пожарной охраны от поселка Носок до недавнего времени был в селе Караул, на противоположном берегу реки Енисей — 34 км, зимой, в пургу и по тундре помощь прийти не может. Однако в сентябре 2017 года в Носок была доставлена автоцистерна. Восемь местных жителей вошли в состав добровольной пожарной охраны.
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