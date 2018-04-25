В Академическом вырастет ЖК «Сахаров» от «Атомстройкомплекса»

Один из ведущих застройщиков Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» открыл продажи в новом жилом комплексе «Сахаров». Он строится в самом молодом микрорайоне города — Академическом в квартале улиц Краснолесья — Чкалова — Амундсена неподалеку от реки Патрушихи.

На сегодня начато возведение первого из нескольких 5-секционных домов переменной этажности (18–20 этажей) с паркингом и магазинами на первых этажах. Здание Г-образной формы образует полузакрытый двор, где разместятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“, преимуществом проекта стало удачное местоположение в новом районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся ТЦ „Краснолесье“, детские сады и школы, Юго-Западный лесопарк и остановки общественного транспорта.

Так как ЖК „Сахаров“ ориентирован на семейных покупателей, соотношение квартир сделано в пользу двух— и трехкомнатных. В них спроектированы просторные кухни-гостиные, где удобно собираться всей семьей. Необычная форма дома, позволила представить и оригинальные решения, например, функциональные студии с удобным зонированием, двухкомнатные квартиры-распашонки с комнатами на разные стороны света. Для больших семей — редкие для Екатеринбурга в принципе и для Академического в частности четырехкомнатные квартиры.

Квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой. Ввод в эксплуатацию первого дома запланирован на IV квартал 2019 года.