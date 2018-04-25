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Подрядчику «Ростов-Арены» отказали в продлении сроков благоустройства
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Подрядчику «Ростов-Арены» отказали в продлении сроков благоустройства 

Деловое сообщество 39 минут назад
Арбитражный суд Ростовской области отказал АО «Крокус интернэшнл», являющимся подрядчиком строительства стадиона «Ростов-Арена», в продлении сроков благоустройства территории вокруг объекта. Это следует из материалов, которые были опубликованы на сайте суда.
Напомним, иск застройщик подавал к министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона. В нем компания просила продлить срок исполнения контракта по обустройству территории вокруг стадиона с декабря 2017 года до конца апреля 2018 года. Сам контракт на 1,3 млрд руб был заключен в мае 2017 года. АО «Крокус интернэшнл» просили изменить сроки во внесудебном порядке, однако представители министерства ответили, что такой возможности в российском законодательстве о закупках нет.
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