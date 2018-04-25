Онлайн-продажи Gucci удвоились

Конгломерат Kering отчитался о продажах в первом финансовом квартале 2018 года. Согласно отчетам, флагманский брнед компании — Gucci — показывает стабильно хорошие результаты продаж. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи бренда выросли на 49%. А продажи Gucci в Интернете — через собственный онлайн-магазин и площадки ритейлеров — более чем удвоились. Прибыль Kering за счет этого в первом квартале выросла на 37%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 23%.

Тем не менее, Gucci является одним из самых «непрозрачных» брендов в плане условий труда сотрудников и тех, кто работает над созданием одежды.