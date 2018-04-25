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В Екатеринбурге мать и сын обманули дольщиков на 97 миллионов
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В Екатеринбурге мать и сын обманули дольщиков на 97 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге перед судом предстанут 57-летняя местная жительница и ее 29-летний сын. «Семейный подряд» обвиняют в многомиллионном мошенничестве в сфере долевого строительства.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, до суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, а ее сын объявлен в федеральный розыск.
По версии следствия, в период с 2012-го по июнь 2016 года мать и сын, не имея разрешительных документов и утвержденной проектной документации, брали у граждан деньги на долевое строительство многоквартирных домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной Норильской и Харьковской, Баумана, а также в переулке Татарском в уральской столице.
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Обманутыми, по данным городского УМВД, оказались 84 человека, отдавшие недобросовестным застройщикам свыше 97 миллионов рублей. «Все площадки, на которых фигуранты дела для отвода глаз начинали строительство, ликвидированы. Один возведенный дом снесен, жильцы второй многоэтажки, успевшие въехать в купленные ими квартиры, по решению суда вынуждены подыскивать другое жилище, так как сделки купли-продажи признаны ничтожными», — добавили в ведомстве.
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