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Названы 9 главных направлений инвестиций в стартапы из России в 2017 году
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Названы 9 главных направлений инвестиций в стартапы из России в 2017 году 

RB.ru 18 минут назад
Фото: RB.ru
Основные итоги:
Рост количества сделок с 278 до 318 штук.
Рост объема инвестиций с $229 млн до $729, без учета сделок по выходу — $301 млн  Рост объема рынка венчурных сделок ранних стадий (стадия «посев» — рост с $6 млн до $70 млн, «стартап» — $10 млн до $48 млн Данные за второе полугодие 2017 года).
Рост среднего размера сделки: с $1,3 млн в 2015 до $3 млн в 2016 году.
Рост выходов: с 5 до 11 штук и с $153 млн до $109 млн (за второе полугодие 2017 года).
Основные участники венчурного рынка 2017 года:
Частные фонды вложили $97,93  Смешанная группа инвесторов — $95,8 млн  Корпорации — $60,89 млн  «Бизнес-ангелы» — $16 млн  Госфонды — $1,57 млн  Топ-9 направлений по привлечению инвестиций в 2017 году:
Проекты с применением блокчейна — $68,9 млн  Создание IT-платформ — $56,3 млн  Недвижимость — $41 млн  Сервисы доставки — $21,1 млн  Проекты на транспорте — $16 млн  Биотех — $15,9 млн  Медицина — $14 млн  Софтверные проекты — $12 млн  Проекты в области рекламы и маркетинга — $8 млн
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