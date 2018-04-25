Названы 9 главных направлений инвестиций в стартапы из России в 2017 году

Основные итоги:

Рост количества сделок с 278 до 318 штук.

Рост объема инвестиций с $229 млн до $729, без учета сделок по выходу — $301 млн Рост объема рынка венчурных сделок ранних стадий (стадия «посев» — рост с $6 млн до $70 млн, «стартап» — $10 млн до $48 млн Данные за второе полугодие 2017 года).

Рост среднего размера сделки: с $1,3 млн в 2015 до $3 млн в 2016 году.

Рост выходов: с 5 до 11 штук и с $153 млн до $109 млн (за второе полугодие 2017 года).

Основные участники венчурного рынка 2017 года:

Частные фонды вложили $97,93 Смешанная группа инвесторов — $95,8 млн Корпорации — $60,89 млн «Бизнес-ангелы» — $16 млн Госфонды — $1,57 млн Топ-9 направлений по привлечению инвестиций в 2017 году:

Проекты с применением блокчейна — $68,9 млн Создание IT-платформ — $56,3 млн Недвижимость — $41 млн Сервисы доставки — $21,1 млн Проекты на транспорте — $16 млн Биотех — $15,9 млн Медицина — $14 млн Софтверные проекты — $12 млн Проекты в области рекламы и маркетинга — $8 млн