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Казань и Уфа могут попасть под реновацию
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Казань и Уфа могут попасть под реновацию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону могут попасть в программу реновации. По словам Михаила Меня, законодательная инициатива по выработке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья в стране сейчас готовится. Для крупных городов с высокой привлекательностью для инвесторов не исключена реализация программы реновации жилья по аналогии с Москвой, сообщает RT.
Отметим, что еще в прошлом году мэр Уфы Ирек Ялалов предложил снести в столице Башкирии все пятиэтажки. Сейчас в городе около 1,7 тысячи хрущевок, которые уже исчерпали свой ресурс.
Президент Татарстана Рустам Минниханов также не исключает, что в Казани и других городах республики будут снесены старые хрущевки.
Об этом он заявил на очереном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.
Все остальные регионы по причине дефицита финансирования способны решить назревшую проблему аварийности и ветхости жилья массовых серий («хрущевок») лишь путем его реконструкции
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