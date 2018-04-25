Казань и Уфа могут попасть под реновацию

Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону могут попасть в программу реновации. По словам Михаила Меня, законодательная инициатива по выработке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья в стране сейчас готовится. Для крупных городов с высокой привлекательностью для инвесторов не исключена реализация программы реновации жилья по аналогии с Москвой , сообщает RT.

Отметим, что еще в прошлом году мэр Уфы Ирек Ялалов предложил снести в столице Башкирии все пятиэтажки. Сейчас в городе около 1,7 тысячи хрущевок, которые уже исчерпали свой ресурс.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также не исключает, что в Казани и других городах республики будут снесены старые хрущевки.

Об этом он заявил на очереном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Все остальные регионы по причине дефицита финансирования способны решить назревшую проблему аварийности и ветхости жилья массовых серий («хрущевок») лишь путем его реконструкции