Около 300 тыс. кв. м недвижимости построят на территории Тушинского аэродрома до конца 2019 г.

До конца 2019 г. на территории бывшего Тушинского аэродрома будет построено около 300 тыс. кв. м недвижимости, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. Сергея Левкина. «На территории бывшего Тушинского аэродрома до конца 2019 г. планируется построить три корпуса жилого комплекса «Тушино 2018». Общая площадь всех построек составит около 300 тыс. кв. м. Часть этих объемов инвесторы намерены построить уже в 2018 г. В настоящее время на территории бывшего аэродрома ведется строительство второго корпуса комплекса «Тушино 2018» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой общей площадью 133,1 тыс. кв. м. Планируется, что он будет введен уже в этом году. Третий и четвертый корпуса этого комплекса общей площадью 153,1 тыс. кв. м планируется сдать в 2019 г.», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Он отметил, что в ходе освоения территории недействующего аэродрома были построены стадион «Открытие Арена», станция метро «Спартак» , различные административные здания, многоярусные надземные гаражи-стоянки для временного хранения автотранспорта в составе стадиона «Открытие Арена». В прошлом году, здесь была открыта футбольная тренировочная база с шестью футбольными полями, кроме того, в декабре 2017 г. был сдан в эксплуатацию первый корпус «Тушино 2018» общей площадью 97,2 тыс. кв. м. Сейчас в работе на территории бывших промзон находится 85 различных объектов общей площадью 4,2 млн кв. м, в том числе около 2 млн кв. м жилья. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что треть всего строительства в пределах МКАД сейчас ведется на территории бывших промзон. За последние три года городские власти рассмотрели вопросы реорганизации 38 промышленных и коммунальных территорий и признали целесообразность корректировки границ 14 из них.