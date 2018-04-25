Около 140 тыс. кв. м асфальта отремонтируют на ул. Косыгина

Около 140 тыс. кв. м проезжей части отремонтируют на ул. Косыгина, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он уточнил, что работы ведутся на участке от ул. Мосфильмовская до Ленинского проспекта.

«Работы на объекте начались в минувшие выходные. В настоящее время специалисты производят замену бортового камня. Также, в ночное время выполняются работы по фрезерованию существующего дорожного покрытия. Всего на участке планируется отремонтировать около 140 тыс. кв. м проезжей части, более 20 тыс. кв. м тротуара прилегающей аллеи на ул. Косыгина и заменить 30 тыс. м бордюрного камня», — сказал П. Бирюков.

Как добавили в комплексе городского хозяйства, протяженность объекта составляет 4,5 км. Для устройства нового дорожного покрытия проезжей части потребуется 23 тыс. тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и 3,5 тыс. тонн песчаного асфальтобетона для устройства тротуара, которые будут произведены на собственных заводах ГБУ «Автомобильные дороги». Все работы проводятся с частичным ограничением движения.