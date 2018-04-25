Ещё
Во дворах жилых домов построят многоуровневые парковки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворах жилых домов построят многоуровневые парковки 

76.ru 52 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ярославле не хватает 46 тысяч парковочных мест. Чтобы решить эту проблему, мэрия планирует построить многоуровневые парковки высотой не менее четырёх этажей. Причём не только вдоль проезжей части и возле новостроек, но и в самих дворах.
— Поскольку в городе идет активное строительство новых домов и еще большее увеличение численности автомобильного парка, город находится в одном шаге от транспортного коллапса. Машинами забиты дворы, улицы, существует проблема организации дорожного движения, — говорит советник мэра Феликс Ходанович. — Сейчас на свободных территориях можно создать 3000 парковочных мест и этого все равно недостаточно. Поэтому было принято решение создать многоуровневые парковки. Мы определили территории, где можно создать такие пространства. Это территории, где активно ведется строительство жилых домов. Необходимо, чтобы застройщики понимали свою социальную ответственность. Для комфортного проживания жителей нужно не только построить дом, но и предусмотреть парковочные места.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов дал поручение до 7 мая предоставить застройщикам предложения по организации парковочного пространства.
Как раз вчера мы обсуждали проблему с парковочными местами во дворах с автоюристом и сотрудниками полиции. Они рассказали, что делать, если жильцы домов самовольно ограждают территорию под парковку для своей машины.
76.ru: последние новости
Под Ярославлем сдадут большой долгострой: где достроят дом Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»195
Пока вы спали: Су-57 «провалились»189
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»36
Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам146
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение