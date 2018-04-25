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Застройщик Петербурга может оставить дольщиков Ленобласти без жилья
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Застройщик Петербурга может оставить дольщиков Ленобласти без жилья 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Едином федеральном реестре о деятельности юрлиц появилась запись о планируемом банкротстве группы «Норманн».
Он добавляет, что компания намерена сделать все, чтобы избежать банкротства, достроить дома и передать квартиры дольщикам (их у нее 6200 человек), сообщает сайт о недвижимости NSP.RU.
На данный момент «Норманн» реализует восемь проектов. Четыре в Петербурге: малоэтажный комплекс «Нормандия» в Коломягах, комплексы «На Заречной» и «Три апельсина» на Парнасе и «Ижора Парк» в Металлострое. В свою очередь в Ленобласти компания строит ЖК «Яркий» в Янино-1, «Морошкино» в деревне Порошкино, а также «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в западном Мурино.
Также отмечается, что строительство идёт с отставанием от графика. Для того чтобы найти деньги на завершение объектов, холдинг объявил о продаже части активов, но инвесторы пока не спешат вкладывать средства.
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