Около 300 млн рублей дополнительно направят в Новосибирске на ремонт и строительство дорог

НОВОСИБИРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Дополнительные 300 млн рублей согласились направить депутаты Заксобрания Новосибирской области на ремонт и строительство дорог в Новосибирске. Как сообщил журналистам в четверг председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике Александр Морозов , деньги будут выделены Новосибирску в числе других поправок в бюджет региона на этот год, которые были утверждены в четверг на сессии Заксобрания.

"Самая резонансная статья изменений — это выделение 300 млн рублей городу Новосибирску на ремонт и строительство дорог Естественно, всех волнует состояние и качество дорог в Новосибирской области и в Новосибирске, для этого и было принято такое решение", — сказал Морозов.

Как уточнил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев , деньги выделяются городу с некоторыми условиями и нюансами. Из 300 млн половина пойдет на строительство дорог, а половина — на так называемый поддерживающий ремонт после зимы.

"150 млн на два объекта: 100 млн это продолжение улицы Объединения и 50 млн на продолжение строительства улицы Титова, 150 млн на текущий ремонт, и здесь как раз нюансы. Изначально просьба была 300 млн, чтобы покрыть долги, которые накопились в городе, но пришли к решению, что 150 млн даст региональный бюджет, на 150 млн обязательства берет город", — пояснил Николаев.

По словам депутатов регионального Заксобрания, с учетом новых поправок Новосибирск в этом году получил уже порядка 3 млрд субсидий на ремонт и содержание муниципальных дорог, а также на субсидирование транспортных перевозок.