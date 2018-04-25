Ещё
Мэр Новосибирска попросил дополнительные средства на ремонт городских дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Новосибирска попросил дополнительные средства на ремонт городских дорог 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Средств, выделенных на ремонт городских дорог Новосибирску недостаточно, чтобы привести их в порядок в этом году. При этом мегаполис готов увеличить объем дорожного ремонта при должном финансировании. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на сессии городского совета 25 апреля.
Как отметил градоначальник, состояние дорог сейчас — одна из самых актуальных тем в городе. «Качество дорог зависит от того, насколько регулярно и в полном объеме мы проводим ремонт, — подчеркнул мэр. — В прошлом году норматив ремонта был выполнен — отремонтировали 1,3 млн кв.м. дорожного полотна. Если мы будем соблюдать его и дальше — то за 4-5 лет приведем все дороги в нормативное состояние».
Объем дорожного ремонта в этом году меньше прошлогоднего. По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы шесть участков, ликвидированы девять мест концентрации ДТП, установлены новые дорожные знаки, светофоры, системы фиксации нарушений. Капитальный ремонт выполнят на дорогах и тротуарах общей площадью 549 тыс. кв. метров. Потратить на эти цели планируют 1,041 млрд рублей, из которых 275 млн — средства городского бюджета. При этом еще 65 млн рублей из городского бюджета выделили на текущий ремонт дорог, чтобы залатать «растаявшие» весной ямы и дыры на городских магистралях.
Однако выделенных средств на ремонт дорог, как отметил градоначальник, все равно недостаточно. «Сложность этого года — в недостатке средств для ремонта дорог», — подчеркнул Анатолий Локоть.
Финансовой поддержки на планово-предупредительный ремонт в размере 300 млн рублей город попросил у правительства Новосибирской области. Плюс еще 150 мл. руб. необходимо на строительство новых дорог (ул. Объединения, Титова). При этом, как отметил мэр, даже при выделении этих средст, провести ремонт смогут лишь на площади полотна порядка 700 тыс. кв. метров, тогда как в прошлом году был выполнен норматив по ремонту городских магистралей — 1,3 млн кв. метров.
Решение — за депутатами. Вопрос о выделении Новосибирску денег на дорожный ремонт будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 26 апреля.
В доказательство мэр привел статистику расходов на ремонт дорог в других городах-миллионниках. Новосибирск по программе «БКД» в этом году выполнит работ на 1 млрд 47 млн рублей. В то же время Екатеринбург — на эти цели потратит 1 млрд 554 млн, Нижний Новгород — 1 млрд 806 млн, Казань — 1 млрд 600 млн, Красноярск — 1 млрд 700 млн рублей».
АиФ-Новосибирск: последние новости
В этом году посевная в НСО обойдётся дороже В Новосибирске мошенники продолжают орудовать на строительном рынке Новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру431
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ124
За С-400 выстроилась очередь52
Минтруд успокоил россиян40
Украинцы сгубили гордость советской промышленности77
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение