Мэр Новосибирска попросил дополнительные средства на ремонт городских дорог

Средств, выделенных на ремонт городских дорог Новосибирску недостаточно, чтобы привести их в порядок в этом году. При этом мегаполис готов увеличить объем дорожного ремонта при должном финансировании. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на сессии городского совета 25 апреля.

Как отметил градоначальник, состояние дорог сейчас — одна из самых актуальных тем в городе. «Качество дорог зависит от того, насколько регулярно и в полном объеме мы проводим ремонт, — подчеркнул мэр. — В прошлом году норматив ремонта был выполнен — отремонтировали 1,3 млн кв.м. дорожного полотна. Если мы будем соблюдать его и дальше — то за 4-5 лет приведем все дороги в нормативное состояние».

Объем дорожного ремонта в этом году меньше прошлогоднего. По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы шесть участков, ликвидированы девять мест концентрации ДТП, установлены новые дорожные знаки, светофоры, системы фиксации нарушений. Капитальный ремонт выполнят на дорогах и тротуарах общей площадью 549 тыс. кв. метров. Потратить на эти цели планируют 1,041 млрд рублей, из которых 275 млн — средства городского бюджета. При этом еще 65 млн рублей из городского бюджета выделили на текущий ремонт дорог, чтобы залатать «растаявшие» весной ямы и дыры на городских магистралях.

Однако выделенных средств на ремонт дорог, как отметил градоначальник, все равно недостаточно. «Сложность этого года — в недостатке средств для ремонта дорог», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Финансовой поддержки на планово-предупредительный ремонт в размере 300 млн рублей город попросил у правительства Новосибирской области . Плюс еще 150 мл. руб. необходимо на строительство новых дорог (ул. Объединения, Титова). При этом, как отметил мэр, даже при выделении этих средст, провести ремонт смогут лишь на площади полотна порядка 700 тыс. кв. метров, тогда как в прошлом году был выполнен норматив по ремонту городских магистралей — 1,3 млн кв. метров.

Решение — за депутатами. Вопрос о выделении Новосибирску денег на дорожный ремонт будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 26 апреля.