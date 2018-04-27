Число жалоб на качество ремонта домов в Новосибирске за три года уменьшилось в 2,5 раза

НОВОСИБИРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Количество жалоб от жителей Новосибирска на качество капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года уменьшилось в 2,5 раза. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник управления капитального ремонта жилищного фонда мэрии Владимир Ткаченко

"Если в 2015 году обращений на качество было порядка 1,210 тыс., то в 2017 году обращений по качеству уже было 522, то есть уменьшилось в 2,5 раза", — уточнил Ткаченко.

В 2018 году в Новосибирске планируется капитально отремонтировать 557 многоквартирных домов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Уже в мае подрядные организации должны приступить к работам на всех объектах, чтобы успеть отремонтировать кровли и фасады: в этом году запланировано обновить более 200 кровель и около 100 фасадов у домов, вошедших в программу капремонта. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть , на данный момент работы закончены уже на 123 объектах.

"Выполнены работы на 123 объектах, что составляет 22% от общего количества, в том числе в 16 домах проведен не только капитальный ремонт, но и замена лифтов Общая сумма денег, которая собрана фондом на эти нужды, 1 млрд 800 млн рублей [в этом году], сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 109 объектах", — отметил Локоть.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе в апреле актуализирована трехлетняя региональная программа капремонта многоквартирных домов. Общая стоимость плана за счет средств фонда капитального ремонта за 2017-2019 годы составит 8,6 млрд рублей, при этом в 2018 году в целом по области планируется отремонтировать 760 многоквартирных домов стоимостью более 2 млрд рублей.