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Роспотребнадзор констатировал улучшение в стране качества хлеба
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Роспотребнадзор констатировал улучшение в стране качества хлеба 

Интересант 19 минут назад
Исследовав более 21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям в первом квартале 2018 года, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает улучшение качества этой продукции.
Основными причинами забраковки хлеба ведомство называет, в частности, повышенную влажность, непропеченный мякиш и наличие «картофельной болезни».
Так, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1 процента проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — менее 2 процентов, по физико-химическим показателям (влажность консистенция, кислотность) — 0,8 процента.
«По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
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