Роспотребнадзор констатировал улучшение в стране качества хлеба

Основными причинами забраковки хлеба ведомство называет, в частности, повышенную влажность, непропеченный мякиш и наличие «картофельной болезни».

Так, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1 процента проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — менее 2 процентов, по физико-химическим показателям (влажность консистенция, кислотность) — 0,8 процента.

«По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.