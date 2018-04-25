Роспотребнадзор констатировал улучшение в стране качества хлеба 

Исследовав более 21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям в первом квартале 2018 года, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает улучшение качества этой продукции.
Основными причинами забраковки хлеба ведомство называет, в частности, повышенную влажность, непропеченный мякиш и наличие «картофельной болезни».
Так, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1 процента проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — менее 2 процентов, по физико-химическим показателям (влажность консистенция, кислотность) — 0,8 процента.
«По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.