Автобусная «вторичка» за первый квартал потеряла в продажах 7 процентов

Автобусная «вторичка» за первый квартал потеряла в продажах 7 процентов На 7% за первый квартал 2018 года сократились продажи автобусов с пробегом, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Всего за отчетный период в стране было продано 5475 б/у автобусов, а годом ранее — 5894 ед.

С января по март 2018 года включительно в России , по данным аналитиков компании, был реализован 1001 б/у автобус-иномарка (-12%), а также 4474 автобусов с пробегом российских брендов (-6%).

В марте вторичный рынок автобусов в стране сократился на 8,3% в годовом сравнении, то есть с 2418 до 2217 ед. техники. При этом на 6% до 1814 ед. снизились перепродажи российских автобусов и на 17,6% сократились показатели реализации в сегменте б/у автобусов-иномарок (до 403 ед.).