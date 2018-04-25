Автобусная «вторичка» за первый квартал потеряла в продажах 7 процентов На 7% за первый квартал 2018 года сократились продажи автобусов с пробегом, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Всего за отчетный период в стране было продано 5475 б/у автобусов, а годом ранее — 5894 ед.
С января по март 2018 года включительно в России, по данным аналитиков компании, был реализован 1001 б/у автобус-иномарка (-12%), а также 4474 автобусов с пробегом российских брендов (-6%).
В марте вторичный рынок автобусов в стране сократился на 8,3% в годовом сравнении, то есть с 2418 до 2217 ед. техники. При этом на 6% до 1814 ед. снизились перепродажи российских автобусов и на 17,6% сократились показатели реализации в сегменте б/у автобусов-иномарок (до 403 ед.).
В марте нынешнего года, как сообщают в «Автостат Инфо», на рынке автобусов с пробегом было реализовано 1022 ед. техники «ПАЗ» (-4,8%), 198 подержанных машин «НЕФАЗ» (+24,5%), 112 б/у автобусов «ТАГАЗ» (+7,7%), а также 108 ед. «КАВЗ» с пробегом (-7,7%) и 93 б/у машин марки Hyundai (+9,4%). В ТОП-5 брендов рынка автобусов с пробегом по результатам перепродаж за I квартал 2018 года вошли: «ПАЗ» — 2597 ед. (-2%), «НЕФАЗ» — 362 ед. (-13,6%), «КАВЗ» — 226 ед. (-18%), а также «ТАГАЗ» — 223 шт. (+4,2%) и Hyundai — 200 ед. (+3,6%).