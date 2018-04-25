Срок строительства стационарной автозаправочной станции на ул. Свободы продлен до конца 2019 г. 

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась продлить срок реализации проекта комплекса автозаправочной станции (АЗС) в СЗАО, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Свободы, вл. 70 (СЗАО) для строительства стационарной автозаправочной станции (АЗС)», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, ГЗК согласилась продлить срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству стационарной АЗС для размещения автозаправочного комплекса до 31 декабря 2019 г. без применения штрафных санкций. «На сегодняшний день на данном участке расположен комплекс АЗС, который включает в себя здание операторной площадью порядка 225 кв. м и навес. Согласно проекту, инвестор планирует провести реконструкцию существующего здания. Общая площадь объекта после завершения строительных работ составит порядка 480 кв. м», — заключил К. Тимофеев.