«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на весь модельный ряд

При этом падение спроса в компании не ожидают. «АвтоВАЗ» уже повысил цены в январе в среднем на 2-3%. В прошлом году автомобили российского производителя дорожали дважды.