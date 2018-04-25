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«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на весь модельный ряд
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«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на весь модельный ряд
Говорит Москва
35 минут назад
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PNZdrive
При этом падение спроса в компании не ожидают.
«АвтоВАЗ»
уже повысил цены в январе в среднем на 2-3%. В прошлом году автомобили российского производителя дорожали дважды.
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