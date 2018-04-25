Как сэкономить на электроэнергии, установив двухтарифный счетчик

Возможность установки многотарифных счетчиков электричества появилась несколько лет назад. Принцип их использования прост: ночью, когда большинство электроприборов отключается, тариф снижается более чем в два раза. Таким образом, потребители могут перераспределить работу части электроприборов на период после 23 часов и сэкономить при этом.

Как рассказали «Волга Ньюс» в АО «Самарская сетевая компания», в домах, обслуживаемых ими, можно поставить двухтарифный счетчик, и начиная с 23 часов и до 7 утра стоимость электроэнергии будет дешевле более чем в два раза. Однако при этом цена дневного тарифа поднимется на 6%, по сравнению с одноставочным тарифом (4,08 рубля за квт/ч вместо 3,84 рубля на примере квартир с газовыми плитами).

Для учета электрической энергии должны использоваться электросчетчики, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений. Однофазный учет должен производиться приборами класса точности 2,0 и выше. Поэтому перед покупкой счетчика стоит уточнить в энергоснабжающей компании, соответствует ли прибор необходимым требованиям. Его опломбировку бесплатно проведут сами энергетики.

У абонентов ПАО «Самараэнерго» есть возможность установки трехтарифного счетчика. Этот вариант является самым выгодным для потребителя, так как повышенная оплата предусмотрена только в пиковые часы с 7 до 9 и с 17 до 20 часов (4,1 рубля за квт/ч). Днем тариф составляет стандартные 3,84 рубля, а ночью и вовсе 1,97 рубля.

Такие приборы можно приобрести в любой энергосбытовой организации. Примерная стоимость однотарифного счетчика — от 800 до 1130 рублей, многотарифного — от 1,3 до 1,9 тыс. рублей. Стоимость замены прибора учета в «Самараэнерго» составляет 993 рубля.

Энергетики отмечают, что если у вас не заключен прямой договор с ресурсоснабжающей компанией и платежи проходят через УК, то возможность установки, а затем и передачи показаний по многотарифным показаниям следует обсуждать именно с обслуживающей дом компанией. «При согласовании с УК или ТСЖ можно установить общедомовой двухтарифный прибор, но при условии, если во всех квартирах жилого дома установлены двухтарифные приборы учета», — пояснили в «Самараэнерго».